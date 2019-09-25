Щука, "Везуха" и русалка: в Новоалтайске построили парк со сказочными персонажами

Фото: Мария Власова

Пионерский парк в Новоалтайске благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы растянулись на два года. За 23 миллиона рублей здесь высадили деревья, установили скамейки и фигуры персонажей русских народных сказок.

Авторы проекта обновления парка – институт "Алтайкоммунпроект". При проектировании упор сделали на функциональное зонирование территории. Например, для любителей активного отдыха построили роллердром и площадку со спортивными тренажерами и турниками. Для малышей была создана зона детского отдыха со специальным прорезиненным покрытием и современным игровым комплексом.

Кроме того, в парке установили работы победителей и призеров конкурса скульптур "Диво дивное" – деревянные фигуры сказочных и мультипликационных персонажей. Огромная пятнистая щука, расположенная рядом с детской площадкой, "присматривает" за порядком в парке. Помогают ей бабушка, выглядывающая из деревянного окна, старый дед "Везуха" и русалочка, врезанная в дерево.

Еще одной особенностью парка стала "Скамья примирения". Ее установили рядом с кустарниками. Влюбленные могут здесь признаваться друг другу в любви, обниматься и даже целоваться. Мешать этому никто не будет. Установили скамью в наиболее спокойном месте парка, вдали от шумных площадок. Здесь же новоалтайским молодоженам предлагается устраивать свадебные фотосессии.

