"Аэрофлот" выделил на импортозамещающие чехлы 2,7 млрд рублей

"Аэрофлот" объявил тендер на закупку российских чехлов для пассажирских кресел на самолеты SSJ100, Boeing (модели 737 и 777) и Airbus (A320, A321 и A330), сообщает "МБХ медиа".

Она проводится в рамках проекта импортозамещения. Начальная цена контракта 2,7 млрд рублей.

Среди требований к поставщику значится запрет на перепродажу импортного сырья, так как оно должно быть российского производства.

Качество изделия должно быть "идентичным либо лучше, чем у оригинального производителя". В частности, их будут сравнивать по ключевым показателям с продукцией B/E Aerospace, EADS Sogerma, Recaro, Sicma и Weber.