Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей

Все больше людей ежедневно сталкиваются с проблемами спины, которые могут полностью поломать привычный образ жизни, привести к полной или частичной инвалидности. Даже незначительная боль в спине не должна игнорироваться: необходимо обратить должное внимание на этот сигнал организма и предпринять нужные меры.

Центр доктора Бубновского знаком барнаульцам с 2012 года: доброжелательная атмосфера, удивительные тренажеры, индивидуальные занятия с инструкторами высокого класса и довольные посетители – вот что отличает это учреждение. Это не тренажерный зал в общепринятом смысле этого слова и не больница, какой мы привыкли ее представлять: это Центр, работающий по уникальной авторской методике доктора Бубновского. Собрав воедино научные медицинские знания, восточные учения и личный опыт, этот человек изобрел систему, которая уже изменила к лучшему жизни тысяч людей, помогая лечить заболевания опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций.

В Центре доктора Бубновского используется уникальный современный подход для лечения заболеваний позвоночника и суставов – современная кинезитерапия, то есть лечение движением. Эффективность метода подтверждена десятками тысяч клинических случаев, огромным количеством наград и свидетельств, а теперь попробовать на себе ее действие может каждый: Центр приглашает всех барнаульцев на День открытых дверей.

Мероприятие состоится 28 сентября 2019 года по адресу: ул. Пролетарская, 124.

Узнайте, как вернуться к активной жизни, если у вас артроз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи или протрузии, без таблеток и операций.

Задайте специалистам Центра вопросы о здоровье спины и суставов.

Протестируйте лично тренажеры Бубновского.

Начало в 15:00. Вход свободный. Количество мест ограничено: предварительная запись обязательна.

Запишитесь по телефону: 8 (964) 603-24-88.

Центр доктора Бубновского

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124

Тел.: +7 (385) 55-65-88

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