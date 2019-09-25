Отопительный сезон стартовал в Республике Алтай

Республика Алтай вступила в отопительный сезон 2019-2020 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первыми в связи с погодными условиями отопление подключили в семи районах: Кош-Агачском, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском и Шебалинском. Они отапливаются с 23 сентября.

Ранее власти Республики Алтай доложили полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло о том, что регион полностью готов к началу холодов.

Согласно сведениям профильного ведомства, все показатели подготовки объектов ЖКХ соответствуют нормативам. В частности, получены все паспорта готовности потребителей.

Запасы топлива котельных коммунальных предприятий также в пределах нормы. Угля запасено на 6% выше норматива, а жидкого топлива – на 15% больше необходимого минимума, в том числе мазута – на 30% сверх нормы.

Напомним, на подготовку к холодам муниципалитетам из регионального бюджета в 2019 году выделили 50,6 млн рублей.