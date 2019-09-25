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Начался капремонт выкупленного под детский сад здания в Бийске

, ИА "Амител"
Оно сможет вместить 200 детей, в том числе 100 – в ясельные группы
Фото: instagram.com/studenikin_biysk/

Фото: instagram.com/studenikin_biysk/

Стартовал капитальный ремонт здания Бийского филиала "Современной гуманитарной академии" (пер. Николая Липового, 66), которое выкупили под детский сад за 62 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобразования Алтайского края.

Большую часть затрат компенсировали из краевого бюджета в рамках адресной инвестиционной программы. Еще свыше 50 млн рублей пойдет на ремонт.

В частности, предусмотрена замена кровли, перепланировка, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Сейчас рабочие начали ремонтировать крышу. Для этого ее полностью демонтировали.

Планируется, что здание сможет  принять 200 детей. Первый этаж вместимостью 100 человек полностью отведут под ясли.

Примечательно, что здание изначально и строилось как детский сад. Но во время перестройки его приватизировали, чтобы в дальнейшем сдавать помещения в аренду.

Ранее мэр Бийска Александр Студеникин пообещал, что к концу года в городе создадут не меньше 500 мест в ясельных группах детских садов. По его словам, для этого в наукограде построят два детсада на 200 мест. Еще несколько переоборудуют.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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