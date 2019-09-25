Любят Акунина и верят в силу подсознания: какие книги читают барнаульцы онлайн

МТС проанализировала статистику использования сервиса "МТС Библиотека" в Алтайском крае и выяснила активность и читательские интересы барнаульцев по итогам первых восьми месяцев 2019 года.

За первые восемь месяцев 2019 года количество барнаульцев – читателей в электронной "МТС Библиотеке" выросло на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на то, что в топе жанров у жителей Барнаула, как и в соседних регионах Сибири, – любовное фэнтези, самой читаемой книгой в 2019 году у барнаульцев оказался бестселлер по саморазвитию "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза. Самым востребованным зарубежным писателем у барнаульских читателей стал автор "Шантарама" Грегори Робертс, а наиболее популярным русскоязычным автором – Борис Акунин.

Оказалось, что в среднем типичный читатель онлайн-книг в Барнауле прочитывает в месяц по 4,3 электронные книги. Исследование выявило любопытный факт: в Барнауле живет настоящий любитель чтения. В приложении "МТС Библиотека" за восемь месяцев он прочитал 234 книги. Получается, что этот рекордсмен "поглощал" ежедневно по одной книге. Для сравнения – самые активные пользователи "МТС Библиотеки" из Омска и Новосибирска с начала 2019 года успели скачать 467 книг и 374 книги соответственно.

По словам директора филиала МТС в Алтайском крае Дмитрия Левина, барнаульцы стали читать существенно чаще и больше. Жители нашего города демонстрируют не только рост потребления онлайн-книг и аудиокниг, но и делают выбор в пользу качественного лицензионного контента: так, с начала текущего года они прочитали литературы на 60 % больше, чем год назад.

Пик чтения пришелся на зимние и весенние месяцы, а вот в период отпусков, вопреки распространенному мнению, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы.

В основу данных, подготовленных аналитиками МТС, лег массив литературы, прочитанной жителями региона в приложении "МТС Библиотека" за период с 1 января по 31 августа 2019 года.