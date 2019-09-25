Матвиенко тайным голосованием третий раз избрали председателем Совета Федерации

Члены Совета Федерации в результате тайного голосования единогласно поддержали назначение Валентины Матвиенко на должность председателя палаты, пишет "Парламентская газета".

Матвиенко поддержали все 153 сенатора, участвующих в пленарном заседании. Других кандидатур не выдвигалось.

Это третье избрание Валентины Матвиенко на пост спикера палаты регионов: впервые она возглавила Совет Федерации в 2011 году, второй раз – в 2014 году.

Старейшина сенаторского корпуса Николай Рыжков отметил, что за восемь лет председательства Матвиенко Совфед стал душевным, хоть и под твердой рукой.

"Палата стала авторитетным органом власти, который глубоко разбирается в вопросах. Те времена, когда наша функция заключалась в том, что сказать да или нет ушли в историю. Отличительная черта Валентины Ивановны – она сохраняет душевность, но ведет дела твердой рукой", – отметил Рыжков.

Регламентом предусмотрено, что для избрания кандидат может заручиться простым большинством голосов сенаторов – достаточно 86 голосов. Голосование проводится тайно, с использованием бюллетеней или электронной системы.