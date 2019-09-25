Бандиты с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 миллионами рублей и скрылись

Четверо мужчин напали на москвича в районе Люблино и отняли у него рюкзак, в котором находилось около 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Вооруженные молотком и пистолетом преступники отняли у потерпевшего рюкзак и скрылись с места совершения преступления на автомобиле.

Мужчина обратился к сотрудникам скорой помощи с ушибом головы, но от госпитализации отказался. Сотрудники полиции объявили план "Перехват". Машину, на которой уехали преступники, нашли брошенной на одной из улиц Москвы. Местоположение и личности подозреваемых пока остаются неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".