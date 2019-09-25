Горняк погиб при обрушении породы в Оренбургской шахте

При обрушении горной породы в шахте Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области погиб рабочий, сообщает РИА "Новости".

"Произошел несчастный случай, около 2:30 на горизонте 1175 метров при очистке скважин упал горный массив, смертельно травмирован 39-летний проходчик. Руководство комбината окажет его семье всестороннюю помощь", – сообщили в компании.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что при обрушении породы в шахте погиб один человек и двое получили травмы, но руководство комбината опровергло информацию о двух пострадавших сотрудниках.

Сформирована специальная комиссия, которая установит все обстоятельства происшествия.