Германский суд официально признал похмелье болезнью

Суд во Франкфурте официально признал похмелье болезнью, сообщает Lenta.ru.
Этот вопрос рассматривался в рамках одного из поданных исков. Истец заявил, что компания, занимающаяся производством антипохмельных средств и порошков для разведения водой, незаконно заявляет о лечебных свойствах своих продуктов. В постановлении говорилось, что информация о продукте не должна приписывать ему свойство предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что он обладает этими свойствами.
Суд признал, что под болезнью стоит понимать любые, даже временные нарушения функционирования организма, включая тошноту, усталость и головные боли от которых, по заверению компании, спасают ее продукты.
Комментарии
Алкоголь попадая в организм поражает белок в чистом виде. Белок в чистом виде это мозг. Вот почему на утро болит голова и что нибудь трясется, мозг (головной и спинной) потерял клетки. Ну и почки могут болеть потому что они выводят разрушенный алкоголем белок.
Т.е. можно больничный оформлять по причине внезапно наступившей болезни? Забавно.