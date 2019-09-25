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Германский суд официально признал похмелье болезнью

, ИА "Амител"
Постановление о признании официально опубликовали 23 сентября
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Суд во Франкфурте официально признал похмелье болезнью, сообщает Lenta.ru

Этот вопрос рассматривался в рамках одного из поданных исков. Истец заявил, что компания, занимающаяся производством антипохмельных средств и порошков для разведения водой, незаконно заявляет о лечебных свойствах своих продуктов. В постановлении говорилось, что информация о продукте не должна приписывать ему свойство предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что он обладает этими свойствами. 

Суд признал, что под болезнью стоит понимать любые, даже временные нарушения функционирования организма, включая тошноту, усталость и головные боли от которых, по заверению компании, спасают ее продукты. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.09.2019 17:21
- гость -

Алкоголь попадая в организм поражает белок в чистом виде. Белок в чистом виде это мозг. Вот почему на утро болит голова и что нибудь трясется, мозг (головной и спинной) потерял клетки. Ну и почки могут болеть потому что они выводят разрушенный алкоголем белок.

25.09.2019 17:29
Бичевня и быдлота 5кл обр

Т.е. можно больничный оформлять по причине внезапно наступившей болезни? Забавно.

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