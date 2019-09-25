Германский суд официально признал похмелье болезнью

Суд во Франкфурте официально признал похмелье болезнью, сообщает Lenta.ru.

Этот вопрос рассматривался в рамках одного из поданных исков. Истец заявил, что компания, занимающаяся производством антипохмельных средств и порошков для разведения водой, незаконно заявляет о лечебных свойствах своих продуктов. В постановлении говорилось, что информация о продукте не должна приписывать ему свойство предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что он обладает этими свойствами.

Суд признал, что под болезнью стоит понимать любые, даже временные нарушения функционирования организма, включая тошноту, усталость и головные боли от которых, по заверению компании, спасают ее продукты.