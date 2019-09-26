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Деловой форум "Сибирский трамплин" соберет 300 предпринимателей и "топов"

, ИА "Амител"
18 октября 2019 года в Барнауле состоится ежегодный, третий по счету, "Сибирский трамплин"

За эти несколько лет "Сибирский трамплин" стал главной бизнес-площадкой края, открыл для делового сообщества новые имена, такие как Роман Тарасенко и Оксана Пикулева, и притягивает все больше статусных участников с территории Сибири.

Руководитель компании "Магис Бизнес" Наталья Гордейчик:

"Каждый форум "Сибирский трамплин" – это событие не только за счет формата и масштаба, но и за счет повестки дня. Только лучшие эксперты-практики, только живые и сильные темы. Мы всегда делали упор на эксклюзивность наполнения программы, и из года в год совершенствуем этот подход. На форум 18 октября 2019 года приедут уникальные, интереснейшие спикеры. Я сама с нетерпением жду их выступления и уже сейчас вижу, что нас ждут жаркие, но конструктивные дискуссии. Будем разговаривать о том, как действовать предпринимателю: как эффективно конкурировать в новых условиях, как масштабировать свой бизнес, выйти на мировой уровень, сделать регион привлекательным для инвестиций. А еще об особенностях современного спроса и предложения, о развитии главных кадров в компании, о цифровой трансформации предприятий и о многом другом".

Насколько полезен будет этот форум для участников, можно судить, например, ретроспективно. Вот мнения тех предпринимателей, которые уже взлетели как минимум на одном из трамплинов:

  1. Борис Князев, предприниматель:

"Спасибо за "Сибирский трамплин"! То, что делает "Магис-Бизнес", не просто нужно, полезно, познавательно, это настолько необходимо, как глоток свежего воздуха. Когда Наталья Гордейчик привозит московских, и не только московских, спикеров и бизнес-тренеров, это огромная польза для молодых бизнесменов. Да и предприниматели с огромным опытом были замечены на этом мероприятии – это здорово! Молодцы те, кто пришел и.... "вдохнул свежего воздуха знаний". Уже жду завтрашнего рабочего дня, потому что для себя я законспектировал три-четыре кейса, которые завтра будут внедрены в "оргполитику моих компаний".

  1. Виктория Болдырева:

"Вчера прошел региональный бизнес форум "Сибирский трамплин" – для меня, пожалуй, первый форум за последнее время, который зажег. Мне всегда нужно много новой и полезной информации, я из той категории, что лучше устану и будет перегруз, чем уйду с ощущением, что недополучила. Мне удалось "шлифануть" внутри себя технику принятия решений, этот важный навык стал резвее; немного покрутить себя по внутренним характеристикам с помощью теста MBPT и просто получить удовольствие от выступлений спикеров. Особенно зажег @rutarasenko Роман Тарасенко с темой "Инструменты – огонь". Могу сказать, что однозначно он сам – огонь. Это тот случай, когда ты сидишь в своем гаджете (а ты не откладываешь его на форуме, там почта, мессенджеры, все дела) и тут... так-так-так, что-то интересное, убрала в сторонку телефон, и спикер держал на себе фокус реально все выступление. Зал визжал в конце выдачи материала.
Я рада, что в нашем городе есть место таким бизнес-событиям, это невероятная польза".

  1. Татьяна Дублей, индивидуальный предприниматель:

"Второй #сибирскийтрамплин от #магисбизнес открыл Оксану Пикулеву, закинул удочку, я бы даже сказала, сеть в Сколково и заставил поразмышлять о #мышлениеруководителя, уж простите за тавтологию! А вообще, через весь день #трамплина где-то тонкой, а где-то прям жирной линией прорисовывалось у всех спикеров #мышление! Это закономерно: о каких инструментах вести речь, если все бизнесы, все предприятия настолько разные... рецептов, таблеток быть одинаковых не может, а вот извилины потренировать – это да, и новые идеи найти. Считаю, с пользой дела однозначно!".

Да, повспоминать всегда приятно и тепло. Но будет еще лучше! В числе спикеров ближайшего форума "Сибирский трамплин":

Петр Щедровицкий

  • член экспертного совета Агентства стратегических инициатив;
  • член экспертного совета правительства РФ;
  • член правления Центра стратегических разработок "Северо-Запад";
  • эксперт по вопросам стратегического развития и один из самых известных современных российских теоретиков промышленных революций.

Роман Рабинович

  • CЕО и основатель компании Neuromap.Tech, занимающейся оцифровкой и интеграцией коллаборативных методологий со всего мира (Agile, Scrum, Holacracy, Self-Org, DAO, Lean Startup и многих других);
  • ведущий эксперт Neuromap;
  • разработал технологическую Enterprise платформу Teal.One, предоставляющую программные инструменты на базе различных методологий для плоских и гибких самоорганизационных структур и продуктовых команд, кросс-функциональных команд.

Демид Голиков

  • руководитель направления "Стратегическое планирование", консультант ГК "Институт Тренинга – АРБ Про";
  • разработчик стратегий, фасилитатор сессий стратегического планирования, независимый директор ряда российских компаний;
  • руководил российскими проектами компании Oxford Research Intl, Великобритания/Германия – стратегический маркетинг и качественные исследования рынка.
  • входил в штат экспертов Российско-Европейского центра экономической политики совместно с компанией BCEOM (Франция) и Лондонской школой экономики.

Олеся Лоднева

  • эксперт по оценке и развитию управленческих компетенций, более 15 лет в сфере HR;
  • сертифицированный оценщик (Экопси и RQlab),
  • за спиной более 800 часов ассессмент-центров руководителей различного уровня;
  • преподаватель курса "Современные технологии управления развитием персонала" на Президентской программе.

Внимание! Специально для тех предприятий, которые привыкли работать в команде, есть особый вариант участия: покупая четыре билета категории "Стандарт", пятый билет этой же категории в подарок.

Кого взять с собой в команду на "Сибирский трамплин"? Очевидно, руководителя либо собственника, "топов" ключевых направлений, финдиректора и HR-директора.

Совместный формат получения сведений способствует созданию единого информационного поля внутри компании и дает мощный эффект синергии.

Забронировать блок билетов "4+1" на команду сейчас можно по телефону: +7(3852) 529-759.

Узнать все о форуме и подтвердить участие: "Сибирский трамплин".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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