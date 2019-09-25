Россияне рассказали о том, какие социальные проблемы беспокоят их больше всего

"Левада-Центр" провел опрос населения, чтобы узнать о том, какие социальные проблемы беспокоят россиян больше всего.

Самым популярным среди опрошенных стал вариант "рост цен". За ним следует бедность и обнищание населения. Не менее опасным явлением россияне назвали коррупцию и взяточничество. Большое количество опрошенных обеспокоены дорогостоящими медицинскими услугами и расслоением населения на богатых и бедных.

Самым непопулярным ответом стал вариант "другие", в который включены алкоголизм, произвол начальства, состояние дорог и пенсионная реформа. Также опрос показал, что россияне не слишком обеспокоены терактами, взрывами и всевозможными конфликтами.

Опрос проводился среди жителей городов и сельской местности возрастом от 18 лет. Всего в нем приняли участие 1608 человек из 137 населенных пунктов.