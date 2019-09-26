Все для здоровья: в Барнауле состоится открытие новой аптеки известного бренда

Есть особая категория товаров, которые должны быть доступны всегда и при любых обстоятельствах. Речь идет о лекарственных средствах и препаратах, которые должны находиться буквально в двух шагах и по приемлемой цене.

С заботой о своих клиентах аптечная сеть "Эвалар" с радостью сообщает об открытии шестой аптеки в Барнауле. Торжественное открытие состоится 28 сентября 2019 года в 12:00 по адресу: ул. А. Петрова, 221д/1. Всех гостей праздника ждут специальные предложения, подарки, а также яркое детское шоу.

Аптеки "Эвалар" – современные, удобные торговые точки. В ассортименте аптеки более 7000 наименований товаров для здоровья: лекарственные средства, целебные травы, лечебная косметика, медицинская техника и полный ассортимент продукции "Эвалар" от всем известных "хитов" до последних новинок. Именно поэтому во всех аптеках "Эвалар" действует акция "Гарантия лучшей цены на препараты Эвалар". По этому предложению покупатели могут совершить выгодную покупку без скидок.

Во всех аптеках работают дипломированные специалисты с фармацевтическим образованием, которые непрерывно повышают свой профессиональный уровень и проходят обучение. Они всегда готовы проконсультировать по всем вопросам и помочь посетителям в грамотном выборе действительно эффективного лекарственного средства, товаров для здоровья, оформить заказ на редкие препараты.

Аптеки "Эвалар" – все для красоты и здоровья семьи!

Сеть аптек "Эвалар"

ул. Балтийская, 23; тел.: 8 (3852) 55-68-48

ул. А.Петрова, 221д/1; тел.: 8 (3852) 55-34-49

пр. Ленина, 113; тел.: 8 (3852) 55-78-69

пр. Строителей, 113; тел.: 8 (3852) 57-94-57

Павловский тракт, 132; тел.: 8 (3852) 47-46-68

ул. Попова, 40; тел.: 8 (3852) 43-16-05