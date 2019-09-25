Сломала руку и била табуретом: женщина издевалась над своим сыном в Алтайском крае

36-летняя жительница Бурлинского района длительное время жестоко наказывала своего сына за незначительные проступки, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В феврале 2019 года 7-летнего мальчика доставили в больницу с переломом руки. Позже стало известно, что руку ребенку сломала мать, за то что он неправильно выполнил домашнее задание.

Следователи установили, что с августа 2018 по январь 2019 года женщина, используя малозначительные поводы, жестоко наказывала ребенка как морально, так и физически. Например, за невыполнение домашнего задания она избивала сына поленом или табуретом.

В ходе расследования несовершеннолетний был изъят из семьи и в настоящее время проживает со своей родной тетей. Мать своей вины не признала и от дачи показаний отказалась.