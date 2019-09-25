Уснувший капитан посадил судно с российскими моряками на мель у берегов Швеции

Грузовое судно под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского города Хельсингборга, сообщает "РБК".

Экипаж судна состоит из семи человек, все они россияне. Капитан корабля уснул во время управления судном. Береговая охрана заподозрила его в управлении в нетрезвом виде.

Травм у членов экипажа не зафиксировали. На данный момент судно остается на месте.

Корабль следовал из города Светлый в шведский Линдчёпинг. Когда он сможет продолжить путь, неизвестно. Если капитан корабля действительно употреблял алкоголь — его задержат. За этим последует возбуждение уголовного дела и суд.

В Генконсульстве России сообщили, что судно везло груз рапсовой муки.