Обследование за полцены: весь октябрь в центре "Медлайн" действует особое предложение

Осень – сезон потенциальных обострений различных заболеваний. Именно в этот период хронические недуги, связанные с проктологией, дают о себе знать. Проявляются они жжением, дискомфортом и нарушением нормального образа жизни. Игнорировать неприятные признаки заболевания в надежде на то, что они пройдут сами по себе, и откладывать поход к специалисту – не самый лучший выход.

Важность ранней диагностики трудно переоценить: от момента обнаружения заболевания зависит эффективность решения проблемы, а чаще всего и качество жизни пациента.

Здоровье человека в солидном возрасте требует особого внимания. Во вторник, 1 октября, в России отмечают День пожилого человека. В медицинском центре "Медлайн" уже стало доброй традицией в этот период проводить для пенсионеров специальные акции, дарить скидки. В октябре прошлого года сотни пенсионеров со всего Алтая прошли обследование у проктолога с 50% скидкой в "Медлайне" и избавились от многих деликатных недугов.

Именно в честь Дня пожилого человека и только до конца октября 2019 года в центре урологии и проктологии "Медлайн" первичный прием для пенсионеров со скидкой 50%! Всего 340 рублей!

На комплексном проктологическом обследовании при первичном приеме опытные врачи-проктологи побеседуют с вами и проведут:

физикальное обследование;

пальцевое обследование прямой кишки;

аноскопию;

ректороманоскопию (по показаниям).

Специализированный центр проктологии и урологии "Медлайн" готов помочь жителям Алтайского края в решении деликатных проблем, связанных с заболеваниями прямой кишки. В этой инновационной клинике работают специалисты с высокой квалификацией и огромным опытом.

Особое внимание здесь уделяют малоинвазивным способам и методам лечения, которые позволяют сократить время реабилитационного периода. К примеру, от геморроя в "Медлайн" избавят с помощью операции, которая длится около одного часа и проводится под наркозом. Через пару часов после вмешательства пациент отправится домой и, наконец, вернется к нормальной жизни без ежедневной боли и неприятных проблем. Так же быстро врачи клиники помогут решить неприятные проблемы, связанные с анальными трещинами, тромбозами и папилломами.

В инновационном центре "Медлайн" действует беспроцентная рассрочка на лечение. Для пациентов предусмотрен ряд скидок и многочисленные акции.

Пенсионерам скидка на курсовое лечение составляет 1 500 рублей.

Запишитесь на прием к проктологу со скидкой 50%! Не забудьте взять с собой пенсионное удостоверение!

Лицензия ЛО-22-01-004869 от 16.03.2018 г.

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