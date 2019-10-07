Семь инструментов успешного руководства раскроют на бесплатной конференции в Барнауле

"Формулу бизнеса" раскроют для руководителей и собственников компаний Барнаула 24 октября 2019 года. Управленцы узнают все о лидогенерации, увеличении продаж, успешных переговорах, мотивации команды и личной эффективности.
Это не развлекательное шоу со звездами эстрады и зарубежными экспертами. На конференции выступят отечественные спикеры, практикующие в российских реалиях. Руководители встретятся, чтобы прокачать себя и свой бизнес, а не развлечения ради.
Компании "1С-Битрикс", HeadHunter, "Грильница", 2ГИС и топовые бизнес-тренеры из Москвы, Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга зададут ритм барнаульскому бизнесу.
Программа конференции уже опубликована на сайте.
Организаторы не продают "кота в мешке", а открыто показывают, кто из экспертов выступит и с какой темой.
"Мы ценим время потенциальных участников конференции управленцев, поэтому у нас нет секретов. Сетка выступлений доступна изначально, еще до того, как слушатель зарегистрируется", – говорят организаторы.
На "Формуле бизнеса" раскроют такие темы, как:
– Четыре секрета грамотного построения и контроля отдела продаж.
– Как мотивировать и вдохновить команду. Простые и эффективные инструменты, как повысить вовлеченность команды.
– Роботы для работы с лидами. Автоматизируем продажи по максимуму.
– Девять показателей, которые обязательно нужно контролировать.
– Как управлять бизнесом с пляжа на Мальдивах.
– Приемы из арсенала психотерапевтов для превращения слабостей в преимущества.
– Мотивация – делать невозможное, как замотивировать сотрудников.
В отличие от других мероприятий по схожей тематике на "Формуле бизнеса" присутствуют только руководители. Управленцы находятся среди равных, делятся опытом и мнениями. Только так возможна эффективная прокачка руководящих и стратегических навыков, по мнению организаторов.
Участники конференции соберутся 24 октября 2019 года в ТРЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102В). Комфортный зал на 260 мест позволит управленцам качественно усвоить материал. Каждый сможет задать вопросы экспертам и использовать их опыт для своего бизнеса. Нужно лишь зарегистрироваться.
Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании "Алтасиб" по телефону: +7 (3852) 55-58-07 или e-mail: nata@altasib.ru.