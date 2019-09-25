Два подростка в Алтайском крае насмерть забили незнакомого мужчину

Два подростка в Кулундинском районе насмерть забили незнакомого мужчину из-за незначительного конфликта, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В ночное время обвиняемые находились на территории фермы в Кулундинском районе, где встретили незнакомого 56-летнего мужчину.

Из-за незначительного повода между ними возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетние нанесли потерпевшему не менее 22 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении на следующий день.

В ходе следствия подростки признали свою вину и рассказали, что не хотели причинять вред здоровью незнакомца. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.