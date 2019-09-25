Барнаульский сторож пойдет под суд за попытку зарезать сменщика

59-летний житель города Барнаула будет осужден за покушение на убийство, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Мужчина работал сторожем в одном из садоводческих товариществ Барнаула. Вместе со своим сменщиком он распивал спиртное в коморке, когда между мужчинами произошел конфликт. Причиной для ссоры стало то, что сменщик не помогал сторожу заготавливать дрова на зиму.

Обвиняемый взялся за нож и ранил напарника в шею, но потерпевший успел убежать и вовремя обратился за медицинской помощью.

В ходе следствия мужчина утверждал, что не хотел убивать сменщика, однако следствием был доказан умышленный характер его действий.