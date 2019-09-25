Польский военный застрелил украинского солдата во время учений

Польский военный застрелил украинского солдата во время проведения тактических учений во Львовской области, сообщает Lenta.ru.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции 25 сентября. Возле кафе в селе Старычи было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. От полученной травмы он скончался на месте. Погибший оказался 37-летним военнослужащим 184-го учебного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В убийстве мужчины подозревается польский военнослужащий. В данный момент он не задержан. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

Военно-командные учения в Львовской области с участием 14 стран мира продлятся до 28 сентября.