Многодетным семьям в России выдадут по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи в России с 25 сентября смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, сообщает "Российская газета".

Правила по выплатам компенсаций разработал Минфин по указу Владимира Путина. Соответствующее постановление было опубликовано на прошлой неделе.

Президент поручил правительству предусмотреть данную компенсацию для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Получить выплату смогут семьи, у которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Для этого одному из родителей нужно будет обратиться в банк, выдавший ипотеку, с заявлением и документами, подтверждающими право на получение выплаты: паспортом, кредитным договором и свидетельствами о рождении детей.

Если выделенных денег на полное погашение не хватит, то банк пересчитает оставшуюся сумму долга и либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо сократит срок кредита. Если остаток по кредиту составляет 450 тысяч рублей или меньше – долг будет погашен полностью, но неизрасходованный остаток никак не компенсируется.

Воспользоваться государственной поддержкой семья сможет только один раз.