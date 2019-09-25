Известный врач рассказал, как продлить жизнь при раке

Известный российский врач Александр Мясников рассказал, что активный образ жизни может увеличить ее продолжительность при раке, сообщает "ФедералПресс".

В качестве примера он привел своего отца, диагноз которому поставили в 35 лет, однако он сумел прожить насыщенные 10 лет. Врач уверен, что не всегда длительность жизни зависит от локализации опухоли, метастаз и реакции на лечение. Ключевым фактором является активность человека и его настрой.

"Если больной даже с метастазами бреется, чистит зубы, умывается, застилает постель, делает гимнастику, ходит в магазины, он живет дольше, чем больной без метастазов, который лег и поднял лапки вверх", – отметил Мясников.

Он добавил, что любой врач скажет: если тяжелобольной лег – он уже не встанет.

Отцу врача, Леониду, поставили диагноз в 35 лет, но за 10 лет он успел получить докторскую степень, звание профессора и возглавил институт.

"Я его спрашивал: ты же знаешь, что скоро уйдешь, зачем тебе это? А он говорит: я хочу больше успеть. Мне дали ограниченное количество жизни, и я ее хочу прожить", – поделился историей Мясников.