Инцидент с жесткой посадкой Boeing в Барнауле прокомментировали в МЧС

В ГУ МЧС по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию с самолетом компании Azur Air, шасси которого загорелось при приземлении в Барнауле.

Возгорание стойки шасси загорелось в результате жесткого приземления в 21:21. Произведена эвакуация 334 пассажиров рейса и 10 членов экипажа. Информация о происшествии была доведена до всех взаимодействующих структур.

"В 21:40 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю объявлен сбор оперативного штаба. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа "горячей линии" 8(385-2) 20-20-79.

"На место происшествия выезжали: оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. В.В. Зюкова, бригада скорой медицинской помощи и другие службы", — уточнили в МЧС.