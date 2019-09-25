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Инцидент с жесткой посадкой Boeing в Барнауле прокомментировали в МЧС

, ИА "Амител"
На то, чтобы локализовать огонь, пожарным потребовалось меньше 20 минут
Фото: yandex

Фото: yandex

В ГУ МЧС по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию с самолетом компании Azur Air, шасси которого загорелось при приземлении в Барнауле. 

Возгорание стойки шасси загорелось в результате жесткого приземления в 21:21. Произведена эвакуация 334 пассажиров рейса и 10 членов экипажа. Информация о происшествии была доведена до всех взаимодействующих структур. 

"В 21:40 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве. 

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю объявлен сбор оперативного штаба. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа "горячей линии" 8(385-2) 20-20-79.

"На место происшествия выезжали: оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. В.В. Зюкова, бригада скорой медицинской помощи и другие службы", — уточнили в МЧС.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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