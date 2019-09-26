Пассажиры похвалили действия экипажа Boeing во время жесткой посадки в Барнауле

Очевидцы самолета Boeing авиакомпании Azur Air, который совершил жесткую посадку в Барнауле, похвалили действие экипажа. Так Ольга Быкова рассказала, что на борту самолета находились ее родители. Во время посадки загорелась шасси и пилоты сумели посадить самолет. Однако во время эвакуации люди получили травмы. В основном, из-за паники, охватившей пассажиров.

"Люди пострадали при эвакуации. Родители написали, что экипаж очень быстро среагировал, за минуты все 340 человек по трапам были эвакуированы.. Но очень много людей и паника, из за этого травмы, в основном ушибы и ссадины, тех, что серьёзнее увезли на скорой", — сообщила она.

По последней информации, 16 пассажиров Boeing 767 обратились за медицинской помощью после аварийной посадки лайнера в барнаульском аэропорту. Шесть человек доставлены в больницу скорой помощи и травмпункты Барнаула для оказания медпомощи и диагностики, уточнили в министерстве здравоохранения Алтайского края. Детей среди пострадавших нет. Напомним, ранее сообщалось о 12 пострадавших и четырех эвакуированных в больницы.

На борту находилось 344 человека, включая 10 членов экипажа.