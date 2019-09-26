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Завуча российской школы осудили за смерть ученицы от истощения

, ИА "Амител"
Женщину признали виновной в преступной халатности
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Бывшую завуча школы, ученица которой умерла от истощения, приговорили к двум годам условно, сообщает Lenta.ru

Женщина признана виновной в преступной халатности. Следствие и суд пришли к выводу, что она вовремя не сообщила в социальные службы об опасном положении семиклассницы. 

"Завуч обладала информацией об ухудшении здоровья девочки и снижении ее веса. Девочка с формирующимся расстройством личности не могла понять свое состояние. А завуч относилась к своей службе небрежно", – сказала судья.

14-летняя школьница умерла от дистрофии в 2018 году. Ее мать в течение четырех месяцев специально морила ребенка голодом и давала есть только два раза в неделю. У матери не было работы, отец девочки сидел в тюрьме, но в школе об этом не знали. На занятиях учителя заметили, что ученица похудела, но родительница подростка объяснила это переживаниями из-за оценок. Сейчас мать девочки находится в СИЗО.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2019 07:59
Зануда

и причем здесь завуч??? если "но родительница подростка объяснила это переживаниями из-за оценок"?????? вы вообще представляете, сколько прав сейчас у родителей??? да учителя на порог не пустят, если захотят, откуда завуч могла знать, что отец в тюрьме??? разве в школу сообщают о таком?? а если бы завуч начала свое расследование, то её бы привлекли за вмешательство в личную жизнь....и да, надо осудить условно пару министров за то, что у населения недостаточно разнообразное питание и высокая коммуналка .

26.09.2019 08:12
- гость -

А маму надеюсь на пожизненное?!

26.09.2019 08:24
Гость

Маразм судебной системы крепчает.

26.09.2019 08:32
- гость -

Ну так можно было еще человек десять осудить - соседей, подруг, прохожих... По понятиям следствия и суда, они тоже халатно относились и не сообщили...

26.09.2019 08:36
- гость -

"в течении 4 месяцев"

4 месяцев - это река такая с течением?

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