Завуча российской школы осудили за смерть ученицы от истощения

Бывшую завуча школы, ученица которой умерла от истощения, приговорили к двум годам условно, сообщает Lenta.ru.

Женщина признана виновной в преступной халатности. Следствие и суд пришли к выводу, что она вовремя не сообщила в социальные службы об опасном положении семиклассницы.

"Завуч обладала информацией об ухудшении здоровья девочки и снижении ее веса. Девочка с формирующимся расстройством личности не могла понять свое состояние. А завуч относилась к своей службе небрежно", – сказала судья.

14-летняя школьница умерла от дистрофии в 2018 году. Ее мать в течение четырех месяцев специально морила ребенка голодом и давала есть только два раза в неделю. У матери не было работы, отец девочки сидел в тюрьме, но в школе об этом не знали. На занятиях учителя заметили, что ученица похудела, но родительница подростка объяснила это переживаниями из-за оценок. Сейчас мать девочки находится в СИЗО.