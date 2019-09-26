Рейс из Барнаула во Вьетнам задержали после возгорания самолета

Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский город Камрань задержали до утра после того, как у прилетевшего в столицу края Boeing во время посадки загорелась стойка шасси. Как сообщили в аэропорту, рейс отложен до 6 утра по местному времени.

По словам пассажиров, которые должны были отправится на Boeing 767-300 отдыхать на юга, авиакомпания Azur air уже пообещала выделить резервный борт.

25 сентября в 21.13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air. По данным авиакомпании, при посадке у самолета загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю объявлен сбор оперативного штаба. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа "горячей линии" 8(385-2) 20-20-79.