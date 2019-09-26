Барнаульцу грозит наказание за то, что палкой отбивался от восьмерых нападавших

Супруга барнаульца пытается найти свидетелей избиения супруга, чтобы спасти его от уголовного дела, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

24 сентября примерно в 22:00 произошла драка — восемь человек избили одного парня возле дома по адресу Смирнова, 82. Причем, били его в том числе и битой.

Как пояснила жена молодого человека Татьяна, конфликт возник из-за того, что ее муж оскорбил подругу соседки. "Девушка пожаловалась своему парню и тот приехал с друзьями. Они даже разговаривать не стали, а сразу распылили в лицо перцовый балончик и избили", — рассказала она.

Нападавшие убежали, когда приехали сотрудники полиции. Для разбирательств в отдел забрали избитого, где его продержали всю ночь.

"Соседка написала заявление о хулиганстве, а ее подруга заявление об угрозе физической расправы, так как он от нападавших отмахивался палкой. Был один очевидец, но сотрудники полиции не стали брать во внимание его показания и даже не записали его данные", — рассказала Татьяна.

"Все лицо заплыло. Локоть поврежден. По телу отпечатки от биты. Очень нужно найти очевидца, иначе ему условка минимум светит", — сообщила Татьяна.

По ее словам, сегодня избитый поедет снимать побои, так как вчера плохо себя чувствовал.