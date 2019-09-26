Священника, воспитывающего около 70 детей, задержали по подозрению в разврате

Настоятеля Саракташской обители, который воспитывает около 70 детей, арестовал районный суд Оренбурга, сообщают "РИА Новости".

"Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября", — сказал представитель суда.

Настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом. не достигшим 16-летнего возраста.

В областном Следкоме ситуацию комментировать отказались.