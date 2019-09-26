Священника, воспитывающего около 70 детей, задержали по подозрению в разврате

Настоятеля Саракташской обители, который воспитывает около 70 детей, арестовал районный суд Оренбурга, сообщают "РИА Новости".
"Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября", — сказал представитель суда.
Настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом. не достигшим 16-летнего возраста.
В областном Следкоме ситуацию комментировать отказались.
Комментарии
На все воля божья, отмолим грехи заблудшего человека
и эти попы ещё имеют наглость говорить про какую то там мораль
Там что то про оскорбление чувств верующих кто то говорил,,? А сами верующие белые и пушистые? Вот доказательство, что они сами и оскорбляют свои чувства, а потом кричат, что их картинками обидели!!!
26.09.2019 08:38
месный
А вы уверенны что это новость правдива? Что как бык на красную тряпочку среагировали? Большое количество информации поддается таким образом что бы возбудить в человеке эмоции, негодования, вот они и повышают рейтинг своими комментариями. Есть сайты на которых люди сначала проверяют источник информации, пруфы называются, правдивость а потом обсуждают. Вы кажется не в их числе.