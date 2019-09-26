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Пострадавшим в Барнауле пассажирам авиакомпания Azur air окажет материальную помощь

, ИА "Амител"
О сумме материальной помощи информации нет, вероятно, она будет зависеть от степени вреда
49 пассажиров обратились за медицинской помощью / Фото: Amic.ru, Александр Соколов

49 пассажиров обратились за медицинской помощью / Фото: Amic.ru, Александр Соколов

Авиакомпания Azur air сообщила в своем Instagram, что пассажирам лайнера Boeing 767-300, пострадавшим во время жесткой посадки в аэропорту Барнаула, будет оказана материальная помощь.

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.

"Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. Azur air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.

О сумме материальной помощи информации нет. Вероятно, она будет зависеть от степени вреда (морального и физического).

По последним данным, 49 пассажиров обратились за медицинской помощью, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.

Также авиакомпания приняла решение предоставить пассажирам данного рейса трансфер до дома. "Расходы Azur air берет на себя", – написано в сообщении.

На сайте авиакомпании говорится, что Azur air – динамично развивающийся российский перевозчик, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране.

Первый полет под брендом Azur air состоялся в декабре 2014 года. Компания выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. Является авиакомпанией года в номинации "Чартерные перевозки" и дипломантом в номинации "Международные перевозки" Национальной отраслевой премии "Крылья России". Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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