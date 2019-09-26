Рейс с задержавшимися в Барнауле пассажирами AZUR air вновь был отложен

Рейс с задержавшимися в Барнауле пассажирами AZUR air был отложен до того момента, когда борт будет готов к вылету, сообщили Amic.ru в аэропорту.

"Рейс пока еще здесь, по готовности борта будет вылетать", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Информацию о том, когда борт будет готов и почему он не готов, не уточнили.

Ранее сообщалось, что в 09:30 по местному времени рейс ZF-2243 вылетит в Камрань. Аналогичная информация указана и на сайте самой авиакомпании Azur air, выполнявшей проблемный рейс ZF-2244. Согласно информации на табло полетов, ZF-2243 по плану должен был вылететь в 02:25 по местному времени. Таким образом, рейс был задержан на семь часов.

Между тем, сейчас на сайте аэропорта Барнаула указано уже другое время вылета — 10:00. При этом, согласно данным портала Flightradar24 рейс ZF-2243 так и не покинул аэропорт на момент написания новости.

Судя по всему, рейс может быть задержан на более длительное время. По данным табло полетов авиакомпании, у рейса статус "задержан".

Напомним, 25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти пассажирам, и одну женщину после обследования госпитализировали.

На борту лайнера находились как жители Барнаула, которых после развезли по домам на автобусах авиапредприятия, так и жители других городов. Также рейс ожидали люди, которые должны были вылететь на совершившем жесткую посадку лайнере Boeing 767-300. Однако в авиакомпании заявили, что за ними прилетит другой самолет, который придется подождать.