Платье подружки невесты высмеяли в Сети: будто готовится к операции на сердце

Не обошлось без критики в сторону модного взгляда девушки / Фото: passion.ru

Пользователи Сети обсуждают девушку, надевшую на свадьбу розовое платье с нескромным вырезом, форма которого вызвала разные ассоциации, пишет Passion.ru со ссылкой на Daily Star.

Подружка невесты выбрала облегающее платье с оттенком персиковой пудры. Одной из причиной насмешек стал лиф в виде хомута, образующего мягкие драпировки. Глубокий вырез дополнил фантазию – некоторые отметили, что он похож на "огромный пикантный орган".

Не обошлось и без критики в сторону модного взгляда девушки: "Оделась, будто готовится к операции на сердце", "Если бы кто-то оделся так на мою свадьбу, я бы отправила обратно, чтобы сменить наряд".

"Как она могла подумать, что это платье подходит для такого мероприятия, как свадьба?" – возмущается один из комментаторов.