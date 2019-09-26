Платье подружки невесты высмеяли в Сети: будто готовится к операции на сердце

Не обошлось без критики в сторону модного взгляда девушки / Фото: passion.ru
Пользователи Сети обсуждают девушку, надевшую на свадьбу розовое платье с нескромным вырезом, форма которого вызвала разные ассоциации, пишет Passion.ru со ссылкой на Daily Star.
Подружка невесты выбрала облегающее платье с оттенком персиковой пудры. Одной из причиной насмешек стал лиф в виде хомута, образующего мягкие драпировки. Глубокий вырез дополнил фантазию – некоторые отметили, что он похож на "огромный пикантный орган".
Не обошлось и без критики в сторону модного взгляда девушки: "Оделась, будто готовится к операции на сердце", "Если бы кто-то оделся так на мою свадьбу, я бы отправила обратно, чтобы сменить наряд".
"Как она могла подумать, что это платье подходит для такого мероприятия, как свадьба?" – возмущается один из комментаторов.
Комментарии
Только самая важная информация – обсуждение платья никому не известной девушки на свадьбе никому не известных людей.
а по мне так килт дизгормирует с жилетом от костюма тройки )))
завистники данной свадьбы возмутились, типа затмит их
А что это за общественная травля и буллинг неизвестной женщины?
Амик, вы чего разжигаете?
Давайте обсудим другую "интересную новость": сегодня ехал на работу и остановился на светофоре.
Амик что за бред, или у вас план по новостям