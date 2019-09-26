Казалось бы, обычный коттедж продают в Барнауле. Но с концертным залом внутри

В Барнауле выставлен на продажу необычный коттедж, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В коттедже три уровня, включая цокольный. Площадь – 360 кв. метров. Помимо стандартных спален и гостиных здесь есть комната для проведения музыкальных концертов. Там установлены рояль, микрофон и столики для зрителей. Судя по фото, комната расположена в подвале.

"Интерьер в классическом стиле. Высота потолков – 3,2 метра. Стены – кирпич, толщиной 70 см. Перекрытия – бетонные плиты. Все коммуникации – центральные. В шаговой доступности вся инфраструктура (школы, детсады, магазины). Дом продается с мебелью и техникой", – сообщает собственник жилья.

К коттеджу прилагается участок 10 соток, на котором расположен гараж на два автомобиля, баня с комнатой отдыха. Имеется ландшафтный дизайн.

Дом находится в коттеджном поселке Солнечная поляна на улице Утренней. Его стоимость – 17 млн рублей, про возможность торга не сообщается.