На Алтае полицейским, избившим граждан, дали условные сроки

Суд в Республике Алтай приговорил полицейских к трем годам условно за то, что они избили граждан, обратившихся к ним за помощью, сообщает РИА "Новости".
Двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, но им не хватило бензина. Они увидели на дороге машину участкового и попытались остановить ее, чтобы попросить помощи.
"Старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из личных неприязненных отношений на служебном автомобиле вывезли в безлюдное место потерпевших и избили их. Суд назначил осужденным наказание в виде трех лет лишения свободы условно", – говорится в сообщении.
Также осужденных лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах.
Комментарии
Также осужденных лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах
Всмысле?? С судимостью продолжают работать?..
А почему нет - они же режиму лояльны, а это главное!
Судьи набираются из бывших следователей и иже с ними. Оттуда и корпоративная солидарность - обвинительный уклон, чтоб не обижать труд бывших коллег и их отмазка в случае эксцессов.
Отсутствует состязательность процесса - судья, следователь, прокурор и гос.адвокат работают заодно, им главное быстрее закрыть дело - своего отмазать, гражданского засадить и разойтись по домам.
Поэтому для людей лучше не связываться с этим механизмом режима, лучше пойти другой дорогой и справиться своими силами, уж точно не пытаться останавливать их машины.
Мда...вот это справедливость...нет слов.