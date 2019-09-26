На Алтае полицейским, избившим граждан, дали условные сроки

Суд в Республике Алтай приговорил полицейских к трем годам условно за то, что они избили граждан, обратившихся к ним за помощью, сообщает РИА "Новости".

Двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, но им не хватило бензина. Они увидели на дороге машину участкового и попытались остановить ее, чтобы попросить помощи.

"Старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из личных неприязненных отношений на служебном автомобиле вывезли в безлюдное место потерпевших и избили их. Суд назначил осужденным наказание в виде трех лет лишения свободы условно", – говорится в сообщении.

Также осужденных лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах.