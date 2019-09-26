Абонемент на бесплатное посещение театрального центра разыграют 28 сентября

Театральный центр "ЧудиКIDS" ждет маленьких барнаульцев и их родителей на День открытых дверей 28 сентября.

Насыщенная программа начнется в 12:00 и продлится до 14:00.

Гостей ждут:

12:00-13:00 – спектакль "Фабрика слов", "открытый микрофон" от педагогов центра;

12:30-13:00 – открытый мастер-класс по брейк-дансу и хип-хопу;

13:00-14:00 – открытый мастер-класс по сценической речи и актерскому мастерству.

Также будет разыгран абонемент на бесплатное посещение театрального центра.

Занятия театральным искусством – это инструмент, благодаря которому можно освоить и развить важные качества:

– управлять своими эмоциями;

– свободно чувствовать себя во время выступления перед публикой и стать увереннее в себе;

– поставить голос, выработать навык общения, правильно формировать свои мысли и красиво их излагать. Участие в спектаклях и постановках – это умение гармонично жить и плодотворно работать в коллективе.

Центр "ЧудиКIDS" ждет на занятия мальчиков и девочек с 4-х до 15-ти лет.

Занятия проводятся три раза в неделю по дисциплинам "Актерское мастерство", "Сценическая речь", "Вокал", "Хореография".

С любовью к маленьким звездам с большими мечтами!

Театральный центр "ЧудиКIDS"

г. Барнаул, ул. Лазурная, 24

Телефон: 8 (3852) 60-88-71

@chudikids