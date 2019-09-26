Абонемент на бесплатное посещение театрального центра разыграют 28 сентября

Театральный центр "ЧудиКIDS" ждет маленьких барнаульцев и их родителей на День открытых дверей 28 сентября.
Насыщенная программа начнется в 12:00 и продлится до 14:00.
Гостей ждут:
- 12:00-13:00 – спектакль "Фабрика слов", "открытый микрофон" от педагогов центра;
- 12:30-13:00 – открытый мастер-класс по брейк-дансу и хип-хопу;
- 13:00-14:00 – открытый мастер-класс по сценической речи и актерскому мастерству.
Также будет разыгран абонемент на бесплатное посещение театрального центра.
Занятия театральным искусством – это инструмент, благодаря которому можно освоить и развить важные качества:
– управлять своими эмоциями;
– свободно чувствовать себя во время выступления перед публикой и стать увереннее в себе;
– поставить голос, выработать навык общения, правильно формировать свои мысли и красиво их излагать. Участие в спектаклях и постановках – это умение гармонично жить и плодотворно работать в коллективе.
Центр "ЧудиКIDS" ждет на занятия мальчиков и девочек с 4-х до 15-ти лет.
Занятия проводятся три раза в неделю по дисциплинам "Актерское мастерство", "Сценическая речь", "Вокал", "Хореография".
С любовью к маленьким звездам с большими мечтами!
Театральный центр "ЧудиКIDS"
г. Барнаул, ул. Лазурная, 24
Телефон: 8 (3852) 60-88-71
@chudikids
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