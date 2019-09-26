Генерала МВД в Москве задержали по подозрению в получении взятки в 100 млн рублей

Генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова задержали по подозрению в покушении на крупное мошенничество, сообщает РИА "Новости".

Потерпевший по фамилии Панюшкин через посредников передал Мельникову 100 миллионов рублей за закрытие дела, по которому он проходил фигурантом. 22 августа, в рамках оперативного эксперимента, генералу передали часть денег через некоего Викола. Подлинными из них были только 500 тысяч рублей. При передаче задержали также троих предполагаемых посредников.

Судья постановил направить Александра Мельникова в СИЗО. Срок следствия продлен до 22 января 2020 года.