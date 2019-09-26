Генерала МВД в Москве задержали по подозрению в получении взятки в 100 млн рублей

Генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова задержали по подозрению в покушении на крупное мошенничество, сообщает РИА "Новости".
Потерпевший по фамилии Панюшкин через посредников передал Мельникову 100 миллионов рублей за закрытие дела, по которому он проходил фигурантом. 22 августа, в рамках оперативного эксперимента, генералу передали часть денег через некоего Викола. Подлинными из них были только 500 тысяч рублей. При передаче задержали также троих предполагаемых посредников.
Судья постановил направить Александра Мельникова в СИЗО. Срок следствия продлен до 22 января 2020 года.
Комментарии
Фильм "Рализация" в действии
да там любого походу бери сади и он ещё копаясь в памяти будет долго выбирать за чё именно.
Москва. Там все деньги
Если за взятки учатся, потом на хорошие места за взятки идут, что вы хотите,...деньги отбивать надо, да и наверх надо носить, сгнила система, про людей ваобще молчу, посмотрите вокруг....