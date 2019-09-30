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"Ростелеком" в Барнауле поддержал популярный конкурс "Автомама"

, ИА "Амител"
Национальный оператор выступил официальным партнером второй ежегодной премии "Автомама" в Барнауле

Мероприятие проходило в течение сентября 2019 года в три этапа. Финалом конкурса стал торжественный гала-ужин с награждением победителей.

Организатором премии выступило сообщество "Instaмамы Барнаула". Обязательным условием конкурса, в котором приняли участие 25 горожанок, было наличие детей и автомобиля. В числе конкурсанток оказались швея, стилист, парикмахер, владелицы собственного бизнеса и домохозяйки.

Мероприятие стартовало 8 сентября автопробегом по проспектам краевой столицы и девичником в ресторане. На втором этапе девушек ожидала поездка на квадроциклах. На трассе в сосновом бору участницы показывали мастерство, драйв и модные образы, которые, кроме организаторов, оценивали стилисты и фотографы. Третьим этапом конкурса стал командный автоквест по городу, в котором барнаульские мамы решали задачи, попадая на своих автомобилях в неожиданные для себя локации.

Победителем конкурса и обладателем почетного титула "Автомама" стала бизнес-леди, руководитель компании "Автозапчасть" Надежда Пронина. Второе и третье места заняли стилист Анна Федченко и основатель студии шугаринга La Diva Ксения Грибанова. "Ростелеком" вручил специальный приз в номинации "Умные весы для умного дома" маме троих детей Наталье Субочевой, которая работает медсестрой в хирургическом отделении.

 

"Сообщество "Instaмамы" – давний друг и участник программы лояльности "Ростелекома"*. Мы с удовольствием поддержали конкурс, потому что в нем участвовали друзья, клиенты и бизнес-партнеры компании. Это современные, целеустремленные люди, которые пользуются новыми IT-технологиями, цифровыми сервисами и умными услугами. Поздравляем девушек с заслуженной победой!" – сообщила и.о. заместителя директора, директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Белкина.

*В рамках действующей с 2017 года программы лояльности "Ростелеком" разработал дисконтную карту, которая выдается в подарок абонентам и сотрудникам компании. Владельцы карты получают скидку при обслуживании в салонах, магазинах, бутиках шести городов Алтайского края. В электронном каталоге на сайте проекта rtaltai.ru содержится более 100 торговых партнеров компании.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.09.2019 08:41
- гость -

Ну не знаю, авто-мама или дура-мама, но вчера вечером на Эмильке перебегала дорогу таща за собой за руку ребенка лет восьми-девяти. Оттормаживаться пришлось резко, хорошо, что увидел ее заранее.

30.09.2019 09:22
- гость -

у водителя нет пола и нет разницы мама он или папа - на дороге все равны, со всех одинаковый спрос и одинаковая ответственность. Глупый конкурс

30.09.2019 09:48
гость

победители бизнес леди это что за название такое? а врач или учител почему не леди?
основатель студии шугаринга что они шугарят и зачем????
сборище Т.п. конкретно!!!! левый сбор!

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