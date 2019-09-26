Алтайские ученые изобрели съедобную посуду

Сотрудники АлтГУ совместно с АлтГТУ им. Ползунова придумали тарелки, которые можно съесть, сообщили в сообществе Barnaul22.

Для изготовления посуды используется люпин – род растений из семейства бобовых. Он является источником белка, содержит аминокислоты, не содержит глютен и фитогормоны.

Производством тарелок занимается компания "ЛюпинБио", которая специализируется на разработке технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. Идея разработки этой технологии возникла два года назад. Тем более Минприроды готовит закон о запрете продажи одноразовой пластиковой тары.

Производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение в мире. Алтайские ученые хотят развить эту технологию в России.