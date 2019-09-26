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Алтайские ученые изобрели съедобную посуду

, ИА "Амител"
Съедобные тарелки изобрели сотрудники двух алтайских вузов
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Сотрудники АлтГУ совместно с АлтГТУ им. Ползунова придумали тарелки, которые можно съесть, сообщили в сообществе Barnaul22

Для изготовления посуды используется люпин – род растений из семейства бобовых. Он является источником белка, содержит аминокислоты, не содержит глютен и фитогормоны. 

Производством тарелок занимается компания "ЛюпинБио", которая специализируется на разработке технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. Идея разработки этой технологии возникла два года назад. Тем более Минприроды готовит закон о запрете продажи одноразовой пластиковой тары. 

Производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение в мире. Алтайские ученые хотят развить эту технологию в России. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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