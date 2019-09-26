Сын алтайского коррупционера стал возможным виновником ДТП у "Бирюзовой Катуни"

21 сентября в районе "Бирюзовой Катуни" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. За рулем мог находиться сын Вадима Надвоцкого, обвиняемого в коррупции, сообщает "МК".

BMW 335XI съехал с трассы и врезался в деревья в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь. В машине находились четыре человека. За рулем был сын Вадима Надвоцкого, предполагают правоохранители. Три пассажира автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. У Надвоцкого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Вадим Надвоцкий – бывший глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. В прошлом году его задержали по подозрению в коррупции.