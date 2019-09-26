Воду в Барнауле будут обеззараживать без использования жидкого хлора

Более 37 тыс. жителей Барнаула теперь могут быть спокойны, поскольку "Росводоканал Барнаул" отказался от использования жидкого хлора, в случае утечки которого в зоне риска могло оказаться указанное число горожан.

Зашла грязная — вышла чистая

В компании рассказали, что в 2019 году на очистных сооружениях речной воды в Барнауле прошла масштабная модернизация. А именно внедрена новая технология обеззараживания воды и начата реконструкция оборудования первого этапа очистки.

Всего на очистку и обеззараживание в сутки поступает около 160 тыс. кубометров воды из Оби с двух речных водозаборов. Потребители воды – более 97% жителей Барнаула.

В августе на очистных сооружениях начался масштабный проект по модернизации первого этапа очистки речной воды – блока входных устройств. Он включает в себя два смесителя, девять камер хлопьеобразования и девять отстойников.

А потом чистую мембранным электролизом

Планируется устранить недочеты, допущенные при строительстве еще в 70-е годы, что позволит вывести объект на полную мощность. Стоимость проекта – 130 млн рублей, срок завершения работ – 2020 год.

Кроме того, уже завершен проект по внедрению новой технологии обеззараживания воды методом мембранного электролиза. Это позволило отказаться от использования опасного реагента – жидкого хлора. Теперь используется очищенная поваренная соль, из которой в процессе химреакции получается хлорная вода, которая вырабатывается в необходимых количествах и используется сразу же.

"На вкусе воды это никак не отразится", – заверил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

В компании подчеркнули, что теперь у них больше нет необходимости хранить запасы жидкого хлора, так что в этом вопросе полностью ликвидирована опасность для населения и окружающей среды.