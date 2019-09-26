В Барнауле ищут трамвай, уехавший в неизвестном направлении после падения бабушки

В Барнауле разыскивают очевидцев нескольких ДТП, произошедших этим летом и в начале осени, сообщает городская Госавтоинспекция.

В первом случае ищут очевидцев ДТП с участием трамвая, которое произошло 8 сентября. Как рассказали в ведомстве, примерно в 13:30 на улице Малахова в районе дома № 138 из вагона неустановленного трамвая выпала 84-летняя женщина. После трамвай под управлением неустановленного водителя покинул место происшествия.

Также Госавтоинспекции необходимо найти женщину, которая врезалась в стоящий автомобиль Nissan Sunny и предпочла скрыться. Разыскивается машина светлого цвета с логотипом такси. ДТП произошло на улице Белинского в районе дома № 12 примерно в 19:00 30 августа.

Неизвестен полицейским и трактор, который 29 августа на улице Ореховой в районе дома № 2 снес забор. Разыскивается синий МТЗ, на задней части которого установлен нож, а на передней – вилы для погрузки леса.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-548 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.