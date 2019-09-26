Украденного девушкой младенца нашли мертвым в лесу в Тюменской области

Шестимесячного ребенка, которого искали более суток в Тюменской области, нашли в лесу мертвым, а похитившая его 23-летняя девушка задержана, сообщает НТВ.

В Тюменской области более суток искали девушку. Родители малыша хорошо знали похитительницу, поскольку Виктория три года встречалась с их старшим сыном и иногда присматривала за его маленьким братом. Недавно влюбленные поссорились, а родители попросили ее присмотреть за ребенком. Девушка забрала его и исчезла. По основной версии, на это она решилась, чтобы отомстить.

25 сентября мальчика нашли в лесу мертвым. Подозреваемая задержана по подозрению в убийстве. Выяснилось, что еще в 2015 году она была осуждена условно за насилие в отношении представителя власти. А в соцсетях Виктории можно найти тексты с религиозным уклоном.