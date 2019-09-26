Глава ПФР заявил о выполнении всех социальных обязательств за 2018 год

Пенсионный фонд России выполнил все социальные обязательства за 2018 год в полном объеме, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на выступление главы ПФР Антона Дроздова в ходе обсуждения в Госдуме отчета об исполнении бюджета фонда.

По словам Дроздова, бюджет фонда исполнен в сумме 8 трлн 269,64 млрд рублей – это на 10 млрд выше уровня 2018 года.

Расходы фонда в 2018 году составили 8 трлн 428,69 млрд рублей. Таким образом, общий дефицит фонда равен 159,1 млрд рублей.

На покрытие дефицита направлялись переходящие остатки средств фонда, пояснил глава ПФР.

Страховых взносов поступило 4 трлн 900 млрд рублей. Доля страховых взносов достигла 60%, увеличившись на 5% по сравнению с 2017 годом.

"Доходы позволили профинансировать индексацию пенсий и пособий", – сказал Дроздов.

Это, как отметил Дроздов, свидетельствует об уменьшении зависимости бюджета фонда от бюджетных трансфертов.