Очевидцы опубликовали фото с места ДТП с участием сына Вадима Надвоцкого

Фото с места аварии/Инцидент Барнаул

Фотографии с места аварии, виновником которой считают сына алтайского экс-чиновника Вадима Надвоцкого, появились в паблике "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел в лесном массиве в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь. Автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился 23-летний Владислав Вадимович Надвоцкий, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Три пассажира BMW с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Надвоцкий получил черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

В ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. У двоих участников инцидента взяли пробы крови на алкоголь. Результаты экспертизы еще не готовы.