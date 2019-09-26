Очевидцы опубликовали фото с места ДТП с участием сына Вадима Надвоцкого

Фото с места аварии/Инцидент Барнаул
Фотографии с места аварии, виновником которой считают сына алтайского экс-чиновника Вадима Надвоцкого, появились в паблике "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел в лесном массиве в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь. Автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился 23-летний Владислав Вадимович Надвоцкий, вылетел в кювет и врезался в дерево.
Три пассажира BMW с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Надвоцкий получил черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.
В ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. У двоих участников инцидента взяли пробы крови на алкоголь. Результаты экспертизы еще не готовы.
Комментарии
Как они вообще выжили???. Машина в хлам....
Низенько летел.....там вроде ограничение 70 км/час
Может потому что пьяные?.. С такими обычно ничего не происходит..
26.09.2019 14:41
Гость
Как они вообще выжили???. Машина в хлам....
Это БМВ....!
пишут,что машина принадлежит переверзеву михаилу, может это имущество Вадика ...просто на других человеках зарегина ?
Неплохая колесница. Была. Видимо лет с 14-ти зарабатывал и копил.