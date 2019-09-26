"Воспринималось как учения": власти рассказали, что произошло с самолетом в Барнауле

Оперативные службы барнаульского аэропорта прибыли к самолету из Вьетнама через минуту после сообщения о возгорании. Пожар был потушен за несколько минут. Однако многие пассажиры получили травмы. Разбор полетов напряженной ночи для 331 пассажиров, 180 спасателей и медиков подвели 26 сентября на специальном совещании при правительстве края. Избежать серьезных последствий помогли учения, которые по совпадению прошли за несколько часов до этого.

Помогли учения

Как пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, угрозы дальнейшего возгорания в момент эвакуации пассажиров уже не было. Он отметил, что все службы сработали оперативно. По иронии судьбы, в день ЧП в аэропорту Барнаула проводились учения на которых тушили пожар на самолете.

"Многие из вас вчера в первой половине дня присутствовали на плановых учениях. Так сложилось, что по легенде произошла именно такая ситуация посадки авиасудна, но не с участием самолета международного рейса. Многими в первые часы это воспринималось, как продолжение учений. Сначала никто не поверил, что ситуация на самом деле реальная и действительно нужно принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий. То, что отработали в утренние часы, многие восприняли как продолжение учений. Сначала никто не поверил, что ситуация реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий", — сказал Степаненко.

Главный алтайский спасатель Александр Макаров сообщил, что всю ночь с пассажирами работали психологи. Некоторым нужна была помощь уже через несколько часов после эвакуации. Приезжали даже домой. Всех пассажиров доставили до дома. Авиакомпания организовала автобусы в Бийск, Рубцовск и другие города края. Работу всех служб Макаров оценил, как удовлетворительную. Особенно помогли учения, которые прошли за несколько часов до инцидента в аэропорту имени Германа Титова.

Жаловались на головную боль

По информации министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, только один человек из числа пострадавших в результате жесткой посадки Boeing 767 получил серьезные травмы. У пассажира диагностирован перелом позвоночника. К моменту прибытия в аэропорт оперативной бригады Центра медицины катастроф на месте уже работали медики аэропорта, оказывая необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Министр здравоохранения сообщил, что всего было задействовано семь бригад скорой помощи. Обратилось 25 человек, потребовали эвакуации для диагностики и для определения необходимости лечения в стационарных условиях семь человек. Всего пострадало 49 человек, но в эти данные были включены даже те, кто обратился к врачам с головной болью и высоким давлением.

Что будет с самолетом и экипажем

Гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай", которое и управляет аэропортом Барнаула, Виталий Архипенко рассказал, что причину возгорания в шасси выяснит специальная комиссия Росавиации. Самолет остается на территории аэропорта и не будет передвигаться до специального решения Росавиции и завершения всех следственных действий. Возбуждено уголовное дело. Экипаж этого самолета находится в Барнауле. У пилотов будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители.

Он добавил, что следствие изучит расшифровки средств объективного контроля. Но случай — не рядовой, поэтому нужно будет все установить.

"Рейс, совершивший жесткую посадку, уходил на второй круг. Он прибыл по расписанию, без отклонений. Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения все впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Командир принял решение уходить на второй круг, это нормальная практика. Повторный заход выполнен без отклонений", — добавил Архипенко.

Что произошло в аэропорту

При посадке самолета компании Azur Air в Барнаул в шасси произошел пожар. Пилот сумел без последствий остановить самолет. Пассажиры даже похлопали пилотам. В этот момент к самолету прибыли службы аэропорта через минуту. Они быстро локализовали пожар в шасси. Однако для безопасности командир экипажа принял решение начать немедленную эвакуацию. Среди пассажиров началась паника. Некоторые женщины даже начали кричать. На борту было много детей. Стюардессы пытались их успокоить. Людей начали эвакуировать с помощью воздушных трапов. У Boeing 767-300, которые уже эксплуатируются несколько десятилетий, он очень скользкие. Некоторые пассажиры не смогли сгруппироваться и пострадали. Итоги напряженной ночи для 331 пассажиров, 180 спасателей и медиков подвели на специальном совещании, которое прошло в правительстве края.

Прокуратура и Следственный комитет России начали расследование инцидента с самолетом Azur Air, у которого во время посадки в аэропорту Барнаула загорелось шасси. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Инцидент произошел 25 сентября около 21:00 по местному времени. В управлении МЧС по Алтайскому краю уточнили, что пожар был ликвидирован в 21:40. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. За несколько часов до происшествия в аэропорту прошли масштабные учения медиков и МЧС по эвакуации людей из горящего самолета.