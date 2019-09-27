Число работников на алтайских предприятиях сократилось на 2 тысячи

За последний год число работников в промышленности сократилось на 2 143 человека, сообщил министр промышленности Александр Климин 25 сентября на правительственном часе в краевом парламенте.

При этом, по его словам, в крае промышленники создали около 1,5 тыс. новых высокопроизводительных мест – в текстильной отрасли, в производстве транспортных средств и в энергетике.

Сокращения произошли в основном из-за повышения производительности труда, сказал Климин. Всего сейчас в промышленности занято 127 тыс. работников. За последние полгода предприятия заявили более 32 тыс. вакансий.

Средняя зарплата в промышленности за первое полугодие 2019 года составила 27,8 тыс. рублей. Это, сказал Александр Климин, выше средней по краю примерно на 5%. За год прирост составил 8,7%.

Самые высокие зарплаты – у производителей кокса. У них средний размер выплаты составляет более 52,5 тыс. рублей. На втором месте – производители транспортных средств (38,4 тыс.) и сотрудники химических предприятий (32,6 тыс.).