Квартира от "Домстроя" – лучшая инвестиция в семейное благополучие

Итак, вы решили купить квартиру – первую – или поменять свою на бóльшую. Сегодня рынок предложит вам такое количество вариантов, что сориентироваться в них непрофессионалу будет очень сложно или невозможно. Разбираемся, что точно надо учитывать при выборе жилья:

1. Качество строения. Обычно выбор покупателя стоит между панельным или кирпичным. Но запомните очень важное обстоятельство: кирпичные дома могут быть совершенно разными! Так, ООО СЗ "Домстрой" предлагает квартиры на ул. Антона Петрова, 221д, стены которого возводятся по максимально надежной технологии – тройная кирпичная кладка плюс утеплитель! Толщина стены в итоге достигает 77 см. Если вы посмотрите на кирпичные дома других компаний, то увидите, что нередко застройщик выкладывает всего один или два кирпича, поэтому дом от "Домстроя" на Антона Петрова очень примечателен.

Обязательно посмотрите на комплектацию квартиры: так вы сэкономите кучу денег на ремонте, если застройщик возведет перегородки внутри квартиры и сам проложит электрическую и сантехническую разводку по квартире, как это делает "Домстрой". Плюс, когда вы переедете в новое жилье, вы не столкнетесь с нескончаемым шумным ремонтом у соседей, которым не придется часами сверлить стены, прокладывая провода. Кроме того, важным бонусом станут хорошие, качественные окна и радиаторы отопления. Разводка отопления тут выполняется по полу, под выравнивающей стяжкой, а каждый радиатор снабжен регулятором температуры, плюс застройщик сам устанавливает индивидуальные теплосчетчики на каждую квартиру. То есть регулируя климат в своей квартире можно к тому же и экономить на коммунальных платежах. Но об этом позже.

2. Локация объекта. Внутри дома хорошо, а снаружи? Обязательно рядом должны быть магазины, аптеки, хорошо, если недалеко остановки транспорта. Кроме того, не должно быть проблем с парковками вокруг дома (это самая большая боль современных "многоквартирников"). Дом от застройщика ООО СЗ "Домстрой" расположен недалеко от транспортного узла Малахова-Антона Петрова, за ТЦ "Огни". Соответственно, до ближайших магазинов рукой подать, как и до остановки. В самом доме на первом этаже будет располагаться детский садик, что оценят родители дошколят. Недалеко располагается школа-гимназия № 123. Во дворе есть отдельно стоящий трехэтажный гаражный комплекс, а парковочные места располагаются на внутридомовой территории и со стороны ул. Антона Петрова. Таким образом, проблем с парковкой в квартале нет в любое время суток.

3. И третье важнейшее обстоятельство – цена квартиры и сумма расходов на коммуналку. Чтобы сэкономить, важно покупать квартиру у надежного застройщика, получив недвижимость от которого не придется вливать огромные суммы в черновой ремонт, выравнивание стен и пр. Жилье в доме на Антона Петрова 221д сдается в предчистовой подготовке – с выполненной разводкой, стяжкой, выровненными стенами, остеклением, крепкой входной дверью, перегородками и счетчиками. Отдельный плюс – низкие коммунальные платежи за счет наличия собственной газовой котельной. Обязательно учтите это, выбирая жилье. Коммуналка растет день ото дня, и приложить усилия для ее снижения надо на этапе покупки. Механизм тут простой: своя газовая котельная, расположенная на крыше соседнего дома, потребляет газа на сумму гораздо меньшую, чем ТЭЦ потребляет угля, чтобы выработать одно и то же количество тепловой энергии. Это как никогда актуально сейчас и будет важным всегда.

Кстати, купить квартиру от застройщика ООО СЗ "Домстрой" можно в рассрочку и в ипотеку под ставку всего от 5% годовых (для всех, речь идет не только о госпрограмме семейной ипотеки). Причем оформлением кредита полностью займутся специалисты застройщика, а вы сэкономите время на походах в банк и заполнении документов. Например, "евродвушка" с огромной лоджией, французским окном в пол, отдельным гардеробом обойдется всего в 15 000 рублей в месяц. Подробности и иные условия ипотечного кредита – в отделе продаж застройщика.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5

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