Барнаул простился с Юлией Романовой, которая 9 лет боролась с раком

Барнаульцы простились с Юлией Романовой, которая на протяжении девяти лет боролась с раком и своим примером в социальных сетях доказывала, что с этим заболеванием можно жить и радоваться жизни.

Родственники, друзья и знакомые проводили в последний путь девушку 26 сентября. Прощание с ней прошло в Барнаульском крематории.

Девушка скончалась от лимфомы Ходжкина. Она прошла почти 50 курсов химиотерапии, курс лучевой терапии, пересадку стволовых клеток и несколько операций.

"Спасибо вам за вашу поддержку, как моральную, так и материальную, вы однозначно помогли Юле бороться и радоваться жизни", – поблагодарили подписчиков Юлии Романовой в Instagram ее родственники.

Она регулярно делилась с ними новостями о своей болезни, публикуя их с хэштегом #kaktamezh.

Лимфомами называют злокачественные новообразования лимфатической ткани. Это патологии, при которых лимфоциты, клетки крови, начинают бесконтрольно делиться и накапливаться в лимфатических узлах и внутренних органах, патологически нарушая их работу.