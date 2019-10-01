СПАсение от стресса: где провести выходные в Барнауле с пользой для тела и души

Здоровье, молодость души и тела, внутренняя гармония для вас не просто слова, а стиль жизни? Тогда вам обязательно следует посетить уникальный для Барнаула Wellness & SPA*-центр клиники "Антуриум". Это атмосферное место никого не оставит равнодушным!

SPAсение от стресса и зимой, и летом

Если вы устали и больше не чувствуете радости жизни, то прочь от городской суеты в Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум"!

Оцениваем SPA-меню: спектр процедур и локаций впечатлит каждого

Не знаете, с чего начать знакомство? Выберите стандартное двухчасовое посещение термальной зоны. Солевая баня позволит вам почувствовать себя на берегу моря, классическая финская сауна с сухим горячим воздухом и русская парная с настоящей каменкой разогреют ваше тело, а традиционный турецкий хамам со стилизованным звездным небом позволит помечтать и на мгновение забыть, что вы все еще в Барнауле…

Затем окунитесь с головой в аквазону комплекса – большой бассейн, несколько видов гидромассажа (специалист Центра подскажет, какой подходит именно вам), а для контрастных ощущений предусмотрены ведерко для обливаний и кубики льда.

Теперь можно доверить себя мастеру – профессиональному банщику, опытному массажисту, специалисту по SPA-процедурам… И, наконец, отдохните с чашечкой ароматного витаминного чая в нашей уютной чайной зоне.

Важная деталь: каждое посещение Wellness & SPA-центра будет уникальным. Специалисты подберут для вас индивидуальные программы ухода, не похожие одна на другую. Здесь собраны все современные SPA-процедуры и Wellness-услуги, поэтому есть из чего выбирать!

SPA-Party & Wellness-корпоратив: оригинальный подход к вашему отдыху

Планируя развлечения и отдых, все больше людей отказываются от традиционных алкогольных вечеринок и выбирают нестандартные форматы для себя, своих друзей и коллег.

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум" с радостью организует для вас уникальную программу отдыха на 8-12 персон с посещением всех локаций комплекса. По вашему желанию все гости смогут сделать одну-две SPA-процедуры длительностью до 10-15 минут каждая. Такая "вечеринка" запомнится вам и вашим близким надолго. Отличное настроение, ощущение легкости и заряд энергии обеспечим мы!

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум"

г. Барнаул, ул. Ползунова, 52а

Телефон + 7 (3852) 557−557

График работы: чт-вс – с 11:00 до 20:00

Сайт www.cosmetologist.ru

Инстаграм @anturium_cosmetology

*Велнесс энд СПА – прим.ред.