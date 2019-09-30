8 причин купить квартиру. Живописный район “Хорошоево” ждет новых жильцов

Уникальное место

Жить в городе и за ним одновременно? Это Хорошоево. Жилой район расположен всего в пяти минутах от оживленной автотранспортной артерии – Змеиногорского тракта, но в то же время находится в обособленном лесном массиве, который обрамляет 90% территории! Естественные свойства района – это свежий лесной воздух и отсутствие транспортной загруженности. В недалеком будущем запланировано открытие еще одной дороги к району со стороны ул. Ляпидевского.

Близко к центру, но по цене окраины

Хотели квартиру в престижном районе? Нет проблем! Сегодня в Хорошоево стоимость квадратного метра составляет 42 тыс. рублей. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 1 566 000 тыс. руб. Планировки разнообразны и максимально продуманы. Есть и двухуровневые варианты. А покупателей квартир на первых этажах ждет еще и приятный бонус – лоджия с выходом в палисадник.

Место для активного отдыха

Проходите свои ежедневные 10 тысяч шагов для сохранения активности и бодрости? Хорошоево поможет выполнять норму легко и с удовольствием! Чтобы прогуляться на свежем воздухе в любое время года, достаточно выйти на Трассу здоровья – до нее всего 50 шагов. Для любителей бега и велосипедного спорта это максимально удобно: не нужно тратить время, чтобы добраться до подходящего для тренировки маршрута.

Между домами находится большая липовая аллея, а во дворах будут обустроенные спортивные площадки для упражнений, велосипедные и беговые дорожки.

Вид из окна

Дома в Хорошоево предлагают альтернативу обычным городским видам на дороги, кварталы, жилые массивы – вид на лес. Представьте, вы просыпаетесь, варите свой любимый кофе, подходите к широкому окну и любуетесь природой, словно с картин известных пейзажистов. Вам понравится держать окна открытыми: через них в квартиру будут проникать не звуки городского шума, а свежий лесной воздух и пение птиц. Кстати, окна на лоджии в каждой квартире витражные.

Низкие счета за коммунальные

Дома с собственными котельными еще не успели массово зарекомендовать себя у нас в городе. Но те, кто сталкивался с такой системой, подтверждают, что счета за коммунальные услуги на 30-40% ниже, чем в квартирах с центральным отоплением. Друзья будут обожать приезжать к вам летом в гости – собственная котельная гарантирует наличие горячей воды в период летнего отключения.

Есть где погулять с собакой

Большая прилегающая территория позволит без проблем находить места для прогулки с питомцами, никак не мешая при этом соседям и детям во дворах. Заодно сможете порадовать своего пса соседством с белками.

Удобные варианты оплаты

Застройщик "Домстрой-Барнаул" предлагает несколько вариантов покупки недвижимости. Специалисты компании без посредников подберут удобный способ оплаты – ипотеку или рассрочку. Помощь с оформлением документов подразумевается сама собой. Все операции безопасны, так как проводятся через банковские эскроу-счета.

Свобода пространства

В Хорошоево пространство – основной мотив. Есть широкие дворы на безопасном расстоянии от парковок. В домах предусмотрены свободные холлы, в которых можно хранить велосипеды, коляски, самокаты, и это не будет мешать соседям. И, конечно, сами квартиры, наполненные светом и воздухом. Любителям такого стиля особенно понравятся двухуровневые квартиры или варианты, в которых соединены кухня и гостиная. В Хорошоево просторно. В Хорошоево хорошо.

хорошоево.рф

Отдел продаж 8 (3852) 533−833, 53−99−53

Застройщик: ООО СЗ "Домстрой-Барнаул"

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