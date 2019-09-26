По глазам видно. ЦБ внедряет быстрые расчеты без карты

Технологию оплаты товаров с использованием биометрии лица готовятся внедрить в Систему быстрых платежей Центробанка, сообщает РБК.
Она предусматривает оплату без использования карты или мобильного устройства. Для того, чтобы сделать покупку, человеку достаточно будет просто посмотреть в камеру.
Устройство считает сетчатку глаза, самостоятельно определит личность покупателя и спишет требуемую сумму с принадлежащего ему счета.
Планируется ограничить возможность проведения таких расчетов без введения PIN-кода тысячей рублей. Когда лимит превышен, одного взгляда будет недостаточно – потребуется еще набрать пароль.
Разработкой занимается "Ростелеком".
"К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы", — уточнил представитель компании.
Ранее появилась информация, что Сбербанк тестирует новый способ оплаты в магазинах с использованием биометрических данных покупателя. Списание денежных средств с карты произойдет после сканирования отпечатка пальца покупателя или изображения лица.
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